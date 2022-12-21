Эксперты ООН отметили организованное проведение в Туркменистане сплошной переписи населения и жилфонда

В офисе ООН в Ашхабаде состоялся брифинг для национальных СМИ по итогам работы в стране экспертной миссии Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) высокого уровня, по вопросам проведения в Туркменистане в декабре 2022 года сплошной переписи населения и жилищного фонда.

Техническая миссия ООН находилась в стране по приглашению представительства ЮНФПА в Туркменистане и Государственного комитета страны по статистике с целью оказания туркменской стороне содействия в проведении переписи населения и жилищного фонда в соответствии с принципами и рекомендациями ООН.

Как сказал на брифинге глава миссии, руководитель Отдела демографической статистики Статистического управления ООН Срджан Мркич, экспертам была предоставлена возможность посетить три городских и три сельских переписных участка, где они смогли ознакомиться с техническим оснащением и методами проведения переписи. Также прошли технические встречи экспертов со специалистами Государственного комитета Туркменистана по статистике.

Глава миссии особо отметил организованное проведение переписи, а также тот факт, что эта важная акция в Туркменистане впервые проходит в цифровом формате: для опроса населения пере­писчики используют планшеты с соответствующим программным обеспечением.

«Цифровизация процесса переписи – это большой шаг на пути обеспечения предельно качественных дан­ных о населении. ООН привержена оказанию поддержки правительству страны в обработке и анализе данных переписи, так как ее результаты послужат надежной информационной базой для разработки программ социально-экономического развития Туркменистана», – подчеркнул руководитель миссии ООН Срджан Мркич.

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