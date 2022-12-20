Президент Туркменистана принял главу МИД Саудовской Аравии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с главой МИД Королевства Саудовская Аравия Файсалом бин Фарханом Аль Саудом, прибывшим в Ашхабад.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития межгосударственного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в частности, в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества. В этой связи президент Туркменистана выразил признательность саудовской стороне за поддержку международных инициатив Ашхабада в ООН.

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения торгово-экономического партнерства, отметив наличие солидного экспортно-импортного потенциала. В числе перспективных областей сотрудничества были названы топливно-энергетический комплекс, торговля, инвестиции, транспорт, связь, химическая индустрия, текстильная промышленность и сельское хозяйство. Также стороны подчеркнули актуальность развития взаимодействия в сфере науки и культуры.

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