На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 32 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 32 сделки на 33 миллиона 727 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Мальты и Узбекистана закупили авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, коммерсантам из Турции и Киргизии были реализованы пряжа хлопчатобумажная, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства турецкие предприниматели приобрели пряжу хлопчатобумажную на 7 миллионов 810 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продукцию производства ГК «Туркменнефть» – прокаленный нефтяной кокс, нефтяной дорожный битум, средство для очистки металлических поверхностей, а также пластиковые поддоны. Общая сумма сделок составила 110 миллионов 726 тысяч манатов.

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