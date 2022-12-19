В Туркменистане заработала «горячая линия» по сплошной переписи населения

В Туркменистане, где с 17 по 27 декабря проходит сплошная перепись населения и жилищного фонда, начала действовать «горячая телефонная линия», разъясняющая гражданам вопросы о переписи.

«Горячая линия» действует в Государственном комитете Туркменистана по статистике и во всех его региональных подразделениях. Она позволит гражданам узнать, кого, где и как будут переписывать, как узнать счетчика и какие у него должны быть документы, какие вопросы он задаст респондентам. Данная информационная служба будет работать до 28 декабря. Режим работы телефонов «горячей линии» – с 9.00 до 21.00 местного времени ежедневно, без выходных дней.

Согласно официальным сообщениям, основная цель проводимой переписи – получение достоверной информации о численности, демографическом составе и социальных условиях жизни населения страны. За 31-летнюю историю независимого развития Туркменистана это третья перепись населения. В первый раз эта она прошла в 1995 году, во второй – в 2012 году.

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