Рост внешней торговли Туркменистана за 11 месяцев года превысил 35 процентов

Объем внешнеторгового оборота Туркменистана за 11 месяцев 2022 года вырос на 35,7 процентов. Такие данные на расширенном заседании правительства страны, посвященном итогам социально-экономического развития Туркменистана за 11 месяцев текущего года, привел вице-премьер правительства по вопросам экономики Ходжамырат Гельдымырадов.

Он отметил стабильный темп роста ВВП за этот период, который составил 6,2 процента. "По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем розничного товарооборота увеличился на 10,6 процента, а объем внешнеторгового оборота - на 35,7 процента", - сообщил Гельдымырадов.

В свою очередь президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, подводя итоги заседания, отметил, что, несмотря на сложное положение в мировой экономике, сохраняется высокий темп роста национальной экономики.

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