В Туркменистане подведены итоги эстрадного конкурса «Сияющая звезда года»

В Ашхабаде состоялся финальный тур эстрадного конкурса «Сияющая звезда года», по традиции ставший одним из самых ярких предновогодних событий в культурной жизни Туркменистана.

В нынешнем смотре, организованном Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули совместно с Министерством культуры и Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, приняли участие талантливые исполнители со всех регионов страны в возрасте от 17 до 35 лет.

Творческий марафон проходил в несколько этапов. В ходе предварительного отбора жюри выбрало из всех претендентов 10 наиболее одаренных исполнителей, отличившихся вокальными и артистическими данными, а также завоевавших признание публики. По условиям состязания конкурсанты исполнили две песни, одну из них – без музыкального сопровождения, чтобы профессионалы могли в полной мере оценить чистоту и красоту голоса каждого вокалиста.

Музыкальное «противостояние» длилось нескольких часов. После выступления каждого исполнителя известные артисты высказывали свое мнение и давали советы молодым коллегам. В это же время продолжалось голосование зрителей с помощью sms-сообщений. После подсчета голосов ведущие объявили итоги конкурса.

Победителем в этом творческом марафоне и обладателем звания «Сияющая звезда года» стал Рустем Халлыев, которому был вручен переходящий кубок и ценный подарок. Всем лауреатам конкурса были вручены соответствующие сертификаты и памятные сувениры.

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