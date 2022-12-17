В Туркменистане стартовала сплошная перепись населения и жилищного фонда

В Туркменистане началась сплошная перепись населения и жилищного фонда. Особенность нынешней акции, которая продлится до 27 декабря, в использовании цифровых технологий. В период ее проведения при сборе, обработке и распространении данных будет применяться современное оборудование и программное обеспечение.

Сплошная перепись населения и жилфонда страны будет проводиться специально обученными специалистами-счетчиками путем опроса и заполнения электронных переписных листов. Таким образом, цифровой формат позволит получить более точные показатели, а также будет способствовать своевременной и полной публикации ее предварительных и окончательных результатов.

Участие граждан в переписи основано на принципе добровольности, но вместе с тем каждый житель призван четко осознавать ее общественную значимость, проявить гражданскую ответственность. Главная задача переписи – получение достоверных данных о демографическом составе и социально-экономическом положении населения страны, которые будут использованы при разработке государственных планов и программ социально-экономического и культурного развития Туркменистана.

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