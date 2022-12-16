На главной новогодней елке Туркменистана зажглись праздничные огни

В Ашхабаде состоялась церемония зажжения огней на главной елке Туркменистана, предваряющая череду праздничных мероприятий, проводимых в честь Нового года.

По традиции центром торжеств стала площадь перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная»). Здесь установлена самая высокая новогодняя елка, а вокруг нее раскинулся волшебный городок, в котором обитают сказочные персонажи.

Высота главной елки, увенчанной восьмиконечной звездой и цифрами 2023, составляет 43 метра. Для участия в церемонии зажжения огней к главной елке страны прибыл новогодний кортеж, состоящий из вереницы белых кабриолетов и двухэтажных автобусов с детворой, приехавшей из разных уголков страны. В этом кортеже к месту праздника на белоснежном фаэтоне, запряженном грациозными ахалтекинцами, приехали Аяз баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка). От имени юных жителей Туркменистана они поздравил президента и народ страны с наступающим Новым годом и пожелали всем здоровья и счастья.

Вслед за столичной зеленой красавицей праздничными огнями засверкали все новогодние елки, установленные на главных площадях городов и сел страны. А детвора, приехавшая в столицу на праздник, получила от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова замечательные подарки в память о незабываемом событии.

© TURKMENISTAN.RU, 2022