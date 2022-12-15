Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана встретился с президентом Азербайджана

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, прибывшим в Туркменистан для участия в первом трехстороннем саммите глав Туркменистана, Азербайджана и Турции.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития туркменско-азербайджанского партнерства и отметили наличие солидного потенциала расширения плодотворного взаимодействия. В числе наиболее актуальных направлений сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, энергетика, транспорт и ­коммуникации.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и президент Азербайджанской Республики также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

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