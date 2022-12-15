Саммит Туркменистан-Азербайджан-Турция состоялся в национальной туристической зоне «Аваза»

В конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» на туркменском побережье Каспия состоялся первый трехсторонний саммит с участием президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры трех государств в ходе переговоров в узком составе и с участием членов делегаций, обменялись мнениями по приоритетным вопросам сотрудничества, отметив, что саммит позволит значительно укрепить трехсторонние политико-дипломатические связи, расширить взаимодействие в торгово-экономическом секторе, инвестиционной сфере, а также в культурно-гуманитарной области.

На переговорах было подчеркнуто, что Туркменистан, Азербайджан и Турция выступают за поддержание всеобщего мира, стабильности и безопасности, твердо заявляя о своей позиции на международных площадках. Ключевыми темами трехсторонних переговоров стали вопросы развития экономического сотрудничества, и здесь особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической сфере.

В этой связи президент Туркменистана отметил, что знаменательным событием стало и подписание в январе прошлого года Меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море. По мнению туркменского лидера, это совершенно новая веха двустороннего энергетического партнерства на Каспии, открывшая новые перспективы для совместной работы, опираясь на прочную международно-правовую базу.

Еще одно важным направлением трехстороннего партнерства на переговорах была названа транспортная сфера. По мнению президента Бердымухамедова, одним из наиболее перспективных проектов может стать новый транспортный коридор по маршруту Туркменистан – Азербайджан – Турция.

После переговоров состоялась церемония подписания документов. По итогам встречи было принято совместное заявление первого саммита глав Туркменистана, Азербайджана и Турции. Также были подписаны соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023–2025 годы, а также меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству, о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики и о дальнейшем развитии сотрудничества в области транспорта.

По окончании саммита его результаты были озвучены руководителями внешнеполитических ведомств трех стран, выступившими с заявлением для представителей СМИ. По завершении программы саммита президенты Азербайджана и Турции проследовали в Международный аэропорт города Туркменбаши и отбыли из Туркменистана.

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