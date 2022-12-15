Президенты Туркменистана и Турции провели переговоры

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Туркменистан для участия в первом саммите Ашхабад – Баку - Анкара.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. Особый акцент был сделан на экономическом партнерстве. В этой связи на переговорах было отмечено, что Турция, являясь многолетним партнером Туркменистана, занимает одну из лидирующих позиций по торговому обороту и инвестициям. Стороны подчеркнули необходимость более полного использования потенциала межправительственной комиссии и «Делового совета» в качестве ключевых инструментов укрепления эффективных контактов и реализации новых совместных проектов.

В числе важнейших направлений двусторонних отношений собеседники обозначили топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы. Стороны также отметили, что важной составляющей межгосударственного диалога выступает культурно-гуманитарная область.

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