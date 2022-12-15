Президент Туркменистана встретился с главой Азербайджанской Республики Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, прибывшим в национальную туристическую зону «Аваза» на туркменском побережье Каспия для участия в первом саммите Туркменистан – Азербайджан - Турция. В ходе встречи главы двух государств обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, нацеленных на дальнейшее расширение традиционного партнерства. Отдельной темой переговоров стали перспективы расширения взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности. В частности, лидеры двух стран обсудили возможности осуществления поставок природного газа из Каспийского региона в Европу, а также создания современной транспортно-транзитной инфраструктуры. В этой связи стороны высоко оценили подписание в январе прошлого года в Ашхабаде Меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместном освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море. © TURKMENISTAN.RU, 2022