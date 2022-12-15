Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана встретился с президентом Турецкой Республики

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим на восточное побережье Каспия для участия в трехстороннем саммите глав Туркменистана, Азербайджана и Турции.

В ходе встречи, проходившей в дружественном, доверительном и конструктивном ключе, состоялся заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах торгово-экономического партнёрства. В продолжение была затронута тема регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

В завершение встречи, подтвердив готовность туркменской стороны и впредь всемерно содействовать упрочению двусторонних связей, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов искренне пожелал президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому турецкому народу – мира, прогресса и процветания.

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