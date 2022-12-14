Главы ряда ведомств Туркменистана, Азербайджана и Турции провели переговоры накануне трехстороннего саммита

Главы энергетических комплексов, транспортных отраслей и внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана и Турции, накануне трехстороннего саммита провели переговоры в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

Главные темы переговоров – подготовка к предстоящему первому трехстороннему саммиту, проводимому по инициативе Ашхабада, заключительное согласование вопросов повестки дня встречи и пакета документов, которые намечено подписать.

На переговорах было отмечено, что Ашхабад, Баку и Анкара придают особое значение вопросам развития трехстороннего взаимодействия в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, которые являются важными секторами мировой экономики.

Стороны подчеркнули, что открывающиеся большие перспективы расширения партнёрства в этих отраслях обусловливают необходимость налаживания согласованного международного сотрудничества, базирующегося на правовых нормах, взаимном уважении и учете интересов друг друга.

Подводя итоги, стороны отметили, что проведена большая подготовительная работа трехстороннего саммита практически по всем ключевым направлениям сотрудничества. В этой связи было подчеркнута важность своевременного завершения внутригосударственных процедур для реализации намеченных планов.

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