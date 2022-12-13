В Туркменистане отметили День нейтралитета страны

В Туркменистане отметили Международный день нейтралитета и 27-ю годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете страны.

Главные мероприятия праздника прошли в Ашхабаде. Утром здесь при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония возложения цветов к Монументу нейтралитета.

Вслед за президентом цветы к Монументу нейтралитета возложили руководство и представители парламента страны, правительства, послы Туркменистана в зарубежных государствах, главы аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, старейшины, представители общественных организаций, ашхабадцы и гости столицы.

В этот же день в столичном Государственном культурном центре состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню нейтралитета и 27-й годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Праздничные мероприятия, посвященные празднику нейтралитета страны, прошли во всех регионах Туркменистана.

День нейтралитета Туркменистана был учрежден в честь принятия 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году, по инициативе Ашхабада, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

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