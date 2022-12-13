|13.12.22 08:05
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Президент Туркменистана принял главу администрации президента Узбекистана
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя администрации президента Республики Узбекистан Сардора Умурзакова. Гость передал главе государства поздравления по случаю Международного дня нейтралитета от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
В ходе встречи глава Туркменистана и его гость особо отметили, что в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень. На переговорах было подчеркнуто, что Ашхабад и Ташкент имеют близкие или схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, что в первую очередь касается обеспечения всеобщего мира и безопасности. Также, по мнению сторон, за последнее время заметно активизировались межпарламентские связи, что имеет большое значение в наполнении межгосударственного диалога новым содержанием.
На переговорах приоритетным направлением двустороннего партнерства была названа торгово-экономическая сфера. В этой связи была отмечена необходимость сохранения положительной динамики роста товарооборота и практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.
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