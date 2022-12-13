Президент Туркменистана принял главу администрации президента Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя администрации президента Республики Узбекистан ­Сардора Умурзакова. Гость передал главе государства поздравления по случаю Международного дня нейтралитета от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В ходе встречи глава Туркменистана и его гость особо отметили, что в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень. На переговорах было подчеркнуто, что Ашхабад и Ташкент имеют близкие или схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, что в первую очередь касается обеспечения всеобщего мира и безопасности. Также, по мнению сторон, за последнее время заметно активизировались межпарламентские связи, что имеет большое значение в наполнении межгосударственного диалога новым содержанием.

На переговорах приоритетным направлением двустороннего партнерства была названа торгово-экономическая сфера. В этой связи была отмечена необходимость сохранения положительной динамики роста товарооборота и практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.

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