В столице Туркменистана состоялась международная конференция «Диалог – гарантия мира»

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась международная конференция «Диалог – гарантия мира», приуроченная к 27-й годовщине обретения Туркменистаном постоянного нейтрального статуса. В работе форума приняли участие члены правительства, парламента, туркменские и зарубежные дипломаты, представители международных и общественных организаций, а также журналисты.

Участникам конференции направил обращение Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, текст которого зачитал Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко. Как отметил в своем послании глава ООН, в 2017 году Генеральная Ассамблея ООН отметила связь между сохранением мира и продвижением устойчивого развития, и объявила 12 декабря Международным днем нейтралитета. В этой связи Антониу Гутерриш подчеркнул в обращении, что принцип нейтралитета имеет решающее значение для мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами. Поблагодарив правительство и народ Туркменистана за сотрудничество с ООН в целом и с Регио­нальным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в частности, Антониу Гутерриш отметил, что в предстоящие годы ожидает продолжения традиционного партнерства, совместной работы над укреплением мира и прав человека для всех.

В ходе международной конференции «Диалог – гарантия мира», были обсуждены вопросы продвижения мира, безопасности и сотрудничества на глобальном и региональном уровнях, а также использование в этом процессе опыта туркменского нейтралитета. На конференции было подчеркнуто, что диалог – это лучший выбор для того, чтобы обеспечить мир во время противостояния, это лучший способ предотвратить войну и конфронтацию.

Выступившие на форуме также поздравили Туркменистан с принятием по инициативе Ашхабада резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира.

По окончании пленарного заседания работа международной конференции «Диалог – гарантия мира» продолжилась в рамках трех тематических сессий, по итогам которых был принят итоговый документ. По завершении конференции состоялись встречи ее участников с представителями отраслевых ведомств Туркменистана.

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