|12.12.22 09:39
|
Президент Туркменистана принял главу российской строительной компании «Возрождение»
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главу российской группы проектно-строительных компаний "Возрождение" Игоря Букато.
Выразив признательность за возможность обсудить перспективы взаимодействия, российский бизнесмен поздравил главу государства с 27-й годовщиной обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.
В ходе встречи глава государства и российский бизнесмен обсудили перспективы сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной выгоды. Игорь Букато проинформировал Сердара Бердымухамедова о ходе продвижения ряда доверенных компании проектов по строительству инфраструктурных объектов.
За время работы в Туркменистане компания "Возрождение" из Санкт-Петербурга реализовала ряд проектов по строительству дорог, мостов и дорожных развязок в Ашхабаде и туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.
© TURKMENISTAN.RU, 2022