Президент Туркменистана принял главу российской строительной компании «Возрождение»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главу российской группы проектно-строительных компаний "Возрождение" Игоря Букато.

Выразив признательность за возможность обсудить перспективы взаимодействия, российский бизнесмен поздравил главу государства с 27-й годовщиной обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В ходе переговоров был отмечен успешный многолетний опыт сотрудничества Туркмении с компанией "Возрождение". В частности, глава Туркменистана подчеркнул, что многопрофильный холдинг из Санкт-Петербурга выступил подрядчиком ряда крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в стране. По мнению туркменского лидера, ярким примером тому служит ввод в строй в ноябре текущего года масштабного комплекса селеотводных сооружений в Ашхабаде.

В ходе встречи глава государства и российский бизнесмен обсудили перспективы сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной выгоды. Игорь Букато проинформировал Сердара Бердымухамедова о ходе продвижения ряда доверенных компании проектов по строительству инфраструктурных объектов.

За время работы в Туркменистане компания "Возрождение" из Санкт-Петербурга реализовала ряд проектов по строительству дорог, мостов и дорожных развязок в Ашхабаде и туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

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