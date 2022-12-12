В Ашхабаде состоялось заседание «Диалога женщин стран Центральной Азии»

В Ашхабаде состоялось ежегодное итоговое заседание «Диалога женщин государств Центральной Азии» с участием представителей стран региона и руководителей региональных структур ООН.

Участники заседания подвели итоги деятельности организации в 2022 году, который прошел под председательством Туркменистана, а также обсудили перспективы расширения партнерства в этом формате на 2023 год.

На заседании было отмечено, что благодаря усилиям глав государств региона «Диалог» утвердился как постоянно действующая платформа со значительным потенциалом взаимодействия и опытом в проведении различных мероприятий по продвижению женского сотрудничества.

На заседании также было подчеркнуто, что «Диалог женщин стран Центральной Азии» доказал свою состоятельность и востребованность в решении актуальных вопросов гендерного равенства в регионе. Выступавшие также отметили, что под председательством Туркменистана «Диалог» превратился в действенную платформу для усиления социально-экономической и политической роли женщин Центральной Азии в обеспечении регионального мира и безопасности.

В ходе заседания председательство в диалоге в следующем году было передано Республике Казахстан.

«Диалог женщин» является первой в истории Центральной Азии структурой, созданной в декабре 2020 года представителями Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана при поддержке ООН.

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