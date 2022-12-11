Туркменистан построит среднюю школу в Таджикистане в качестве гуманитарной помощи В целях оказания гуманитарной помощи братскому таджикскому народу Туркменистан построит общеобразовательную школу в крестьянском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области Таджикистана. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ разрешает Посольству Туркменистана в Таджикистане (город Душанбе) заключить с хозяйственным обществом «Довлет гурлушык» («Государственное строительство») контракт на строительство комплекса зданий общеобразовательной средней школы имени Махтумкули на 540 мест в крестьянском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области страны. Постановлением главы государства строительные работы поручено начать в декабре 2022 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2024 года. В районе Дусти Хатлонской области Таджикистана проживает многочисленная туркменская диаспора. © TURKMENISTAN.RU, 2022