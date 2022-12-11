|11.12.22 07:01
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В Туркменистане провели акцию помилования в честь Международного дня нейтралитета
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Международного дня нейтралитета, учрежденного Генассамблеей ООН по инициативе Ашхабада, помиловал 308 осужденных.
Помилованные освобождаются от основного наказания – лишения свободы, а также от дополнительного – обязанности жить в определенной местности.
Туркменский лидер поручил руководителю Комиссии по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву принять необходимые меры, чтобы помилованные в короткие сроки были освобождены из мест заключения и воссоединились со своими семьями.
Также С. Бердымухамедов пожелал помилованным внести вклад в развитие Туркменистана и жить, пожиная плоды честного труда.
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