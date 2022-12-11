В Туркменистане провели акцию помилования в честь Международного дня нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Международного дня нейтралитета, учрежденного Генассамблеей ООН по инициативе Ашхабада, помиловал 308 осужденных.

Помилованные освобождаются от основного наказания – лишения свободы, а также от дополнительного – обязанности жить в определенной местности.

Туркменский лидер поручил руководителю Комиссии по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву принять необходимые меры, чтобы помилованные в короткие сроки были освобождены из мест заключения и воссоединились со своими семьями.

Также С. Бердымухамедов пожелал помилованным внести вклад в развитие Туркменистана и жить, пожиная плоды честного труда.

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