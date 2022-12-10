Президент Туркменистана встретился с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром промышленности и передовых технологий Султаном Аль Джабером, прибывшую в Ашхабад с рабочим визитом.

На переговорах значимыми секторами эффективного сотрудничества были названы топливно-энергетический сектор, химическая промышленность, транспортно-коммуникационная и финансово-банковская сферы. Президент Туркменистана сделал акцент на целесообразности подготовки двусторонних документов, направленных на расширение туркменско-эмиратского диалога, стимулирование инвестиций, а также затрагивающих финансовые и правовые вопросы. По словам главы государства, эти документы в перспективе будут служить надежной законодательной базой для наращивания экономического сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили вопросам активизации работы совместного комитета по сотрудничеству. На переговорах было подчеркнуто, что деятельность данной структуры призвана стимулировать взаимодействие в торгово-экономической, нефтегазовой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-коммуникационной и других ключевых отраслях.

Делегация ОАЭ в ходе визита в Ашхабад также провела встречи с вице-премьерами, курирующими ТЭК, строительство, электроэнергетику, автодорожное строительство, химическую промышленность и финансово-экономический комплекс.

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