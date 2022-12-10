Глава верхней палаты парламента Туркменистана провел переговоры с зампредом Совета Федерации России Глава верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым, приехавшим в Ашхабад накануне празднования Международного дня нейтралитета (отмечается 12 декабря). В ходе переговоров Косачев отметил, что в России ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном, демонстрирующим высокие показатели экономического роста, и придают большое значение дальнейшему укреплению многолетнего межгосударственного взаимодействия. Гость также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета, пожелав дальнейших успехов на пути прогресса и процветания. В свою очередь председатель Халк Маслахаты Туркменистана подтвердил готовность Ашхабада и далее развивать гуманитарные, общественные, культурные связи, налаживать женские и молодежные каналы общения с Россией. В ходе переговоров стороны выразили твердую уверенность в дальнейшей интенсификации туркменско-российского сотрудничества, выстраиваемого на фундаменте многовековой исторической, духовной и культурной общности двух братских народов. © TURKMENISTAN.RU, 2022