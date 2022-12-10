Президент Туркменистана и глава МИД страны награждены знаком отличия «Искусный дипломат Туркменистана»

Президент Сердар Бердымухамедов и вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов награждены знаком отличия «Искусный дипломат Туркменистана».

Главу государства этим знаком наградила нижняя палата парламента страны – Меджлис. В постановлении палаты отмечается, что туркменский лидер удостоен награды за большой личный вклад в укрепление независимости и постоянного нейтралитета страны, упрочение авторитета Родины в международном сообществе, реализации глобальных международных программ, развития отношений с иностранными государствами и международными организациями, а также особые заслуги в защите интересов государства.

Глава МИД страны награжден постановлением президента Туркменистана за успехи в укреплении государственной независимости и нейтралитета, реализации внешнеполитического курса, развитии политических, культурно-гуманитарных и иных отношений, защите государственных интересов Туркменистана в зарубежных странах, а также многолетний добросовестный и образцовый труд в системе дипломатической службы. Рашид Мередов возглавляет МИД Туркменистана с 2001 года.

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