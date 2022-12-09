Генассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Туркменистаном

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год», инициированную Ашхабадом. Проект резолюции был представлен Туркменистаном под пунктом 14 повестки дня «Культура мира» на 45-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Представляя проект, туркменская делегация подчеркнула, что президент Туркменистана впервые выдвинул глобальную инициативу «Диалог – гарантия мира» в декабре 2021 года в ходе международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития» в Ашхабаде. Было отмечено, что проект резолюции был подготовлен после широких консультаций со странами – членами ООН с учетом всех конструктивных мнений и предложений.

В документе отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, прежде всего обязательства по урегулированию споров мирными средствами и решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны. Проект резолюции подтверждает, что инклюзивный диалог в его различных проявлениях играет важную роль в укреплении отношений и сотрудничества между государствами-членами ООН.

Делегация Туркменистана также обратила особое внимание на то, что 11 декабря текущего года в Туркменистане состоится международная конференция «Диалог – гарантия мира», которая создаст площадку для широкого обмена мнениями по тематике, затрагиваемой в проекте резолюции, и заложит основу для запуска в 2023 году глобальной кампании во имя диалога как гарантии мира. Туркменская делегация пригласила все страны-члены и учреждения системы ООН принять активное участие в предстоящем форуме.

После обсуждения резолюция была принята консенсусом. Соавторами резолюции выступили 68 стран – членов ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2022