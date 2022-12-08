Председатель парламента Азербайджана провела в Ашхабаде переговоры с руководством туркменского парламента

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Ашхабад встретилась с главой Меджлиса (нижней палаты парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия, а также возможности активизации обмена опытом в области законотворчества. Отметив, что в текущем году Туркменистан председательствует в Диалоге женщин стран Цент­ральной Азии, Гульшат Маммедова рассказал о проводимой туркменской стороной работе по обмену опытом в деле обеспечения гендерного равенства в различных областях общественной жизни. Предметом обсуждения также стала роль межпарламентского диалога в деле укрепления многопланового стратегического партнерства двух государств.

После встречи председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выступила перед депутатами Меджлиса. В своей речи спикер парламента дружественной страны подчерк­нула историческую общность народов двух стран, веками живущих по соседству и имеющих общую историю, культуру, язык, религию.

Затем состоялась встреча председателя верхней палаты туркменского парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедова с главой Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

На переговорах было отмечено, что между Туркменистаном и Азербайджаном существует взаимопонимание по основным вопросам региональной и глобальной повестки дня, таким, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, обеспечение устойчивой энергетики, транспорта, водная безопасность и охрана окружающей среды. Стороны также обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в экономической, транспортной, энергетической и межпарламентской сферах.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Халк Маслахаты Туркменистана и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. Затем был зачитан указ президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о награждении председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой орденом Туркменистана «За вклад в развитие сотрудничества». По поручению главы госу­дарства, под аплодисменты собравшихся, председатель Халк Маслахаты Туркменистана вручил главе парламента Азербайджана высокую награду, поздравив ее с этим знаменательным событием и пожелав дальнейших успехов в работе.

© TURKMENISTAN.RU, 2022