Президент Туркменистана встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, прибывшую в Ашхабад во главе парламентской делегации.

В ходе встречи было отмечено сходство позиций двух государств по вопросам международной политики и межрегиональных отношений, в частности, связанным с обеспечением глобального мира, безопасности и достижением Целей устойчивого развития.

Стороны отметили, что Туркменистан и Азербайджан тесно сотрудничают не только на двусторонней основе, но и в рамках международных организаций, прежде всего ООН, Организации тюркских государств, СНГ, ОБСЕ, Движения неприсоединения. Сердар Бердымухамедов также подчеркнул, что Туркменистан и Азербайджан располагают значительным ресурсным, экономическим и транспортно-логистическим потенциалом, практическая реализация которого отвечает интересам народов обеих стран и региона в целом.

В ходе переговоров было отмечено, что важное значение в рамках двустороннего взаимодействия придается межпарламентским контактам, которые призваны дополнять межгосударственные отношения и укреплять их законодательную базу. В этой связи стороны выразили убежденность, что активизация связей законодательных органов Туркменистана и Азербайджанской Республики внесет весомый вклад в дело дальнейшего укрепления традиционного партнерства.

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