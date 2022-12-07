Главы МИД Туркменистана и России провели в Москве переговоры

В Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в РФ во главе правительственной делегации страны с двухдневным визитом.

Открывая встречу, глава российского внешнеполитического ведомства отметил дружественный, динамичный и последовательный характер двусторонних отношений, развивающихся на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия.

«Туркменистан – наш близкий друг, стратегический партнер. Россия уделяет большое внимание сотрудничеству с Туркменистаном в региональных и международных делах. Тон нашим отношениям задают президенты двух стран, которые только в этом году провели пять встреч», – подчеркнул Сергей Лавров.

В свою очередь глава МИД Туркменистана выразил признательность России за неизменную поддержку международных инициатив Ашхабада, в том числе в таких сферах, как энергетическая безопасность, устойчивый транспорт, экология, ряд других направлений.

Собеседники обсудили состояние и перспективы взаимодействия на внешнеполитической арене, в частности, в вопросах сохранения и упрочения региональной и глобальной стабильности, сотрудничества по каспийской и аральской проблематике, совместному противодействию новым вызовам и угрозам. Отмечалась эффективность взаимодействия Туркменистана и России в международных организациях, в том числе в ООН и СНГ.

В ходе переговоров отмечалась важность расширения культурно-гуманитарных связей. В этой связи Сергей Лавров дал высокую оценку бережному отношению в Туркменистане к русскому языку и русской культуре. Он особо отметил принятое на государственном уровне решение о строительстве в Ашхабаде нового здания Русского драматического театра им. Пушкина, создании Российско-туркменского университета.

По итогам переговоров была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 годы.

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