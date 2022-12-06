В Ашхабаде состоялся туркменско-американский бизнес-форум, в ходе которого были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в сфере экономики.

Приоритетными направлениями туркменско-американского взаимодействия были названы торгово-инвестиционная деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, а также поставки техники для туркменского АПК и водного хозяйства.

Кроме того, по мнению сторон, хорошие перспективы сотрудничества имеются в топливно-энергетическом секторе, на транспорте, в строительстве, в сфере инновационных технологий, здравоохранении, экологии.

В рамках форума также состоялись встречи представителей министерств, ведомств и частных компаний Туркменистана с бизнесменами США.

По итогам встречи Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана подписал с американской компанией «Niklaus Companies» меморандум о взаи­мо­понимании.

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