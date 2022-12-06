Президент Туркменистана встретился с американскими бизнесменами

Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркменско-американского делового совета Эрика Стюарта, генерального директора компании «Nicklaus Companies» Джона Риза, председателя компании «UGT Renewables» Горана Райсича и генерального директора компании «Climate Compass» Кевина Джеймса.

Выразив главе государства признательность за возможность в личной встрече обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, гости, прибывшие в Ашхабад для участия в туркменско-американском бизнес-форуме, подтвердили стремление предпринимателей США к расширению экономических связей с Туркменистаном.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о перс­пективных направлениях взаимодействия президент Сердар Бердымухамедов и его гости отметили, что Туркменистан и США сегодня демонстрируют намерение наращивать взаимовыгодное сотрудничество в торговле и инвестициях.

Одним из актуальных направлений сотрудничества была обозначена «зеленая» энергетика. Здесь Туркменистан занимает инициативную позицию и поддерживает начинания международного сообщества, придавая особое значение проектам, нацеленным на охрану окружающей среды. В этой связи глава государства приветствовал присоединение к Деловому совету компании «UGT Renewables», специа­лизирующейся в области возобновляемых источников энергии.

Как подчеркнул С. Бердымухамедов, в Туркменистане, обладающем богатыми углеводородными ресурсами и последовательно реализующем стратегию диверсификации поставок энергоносителей на мировые рынки, реализуются масштабные инфраструктурные проекты в нефтегазовой отрасли.

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