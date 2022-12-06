На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 13 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 13 сделок на 18 миллионов 454 тысячи долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели авиационный керосин, гидроочищенное дизельное топливо и нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнефть»). Коммерсанты из Турции и Афганистана закупили серу техническую (ГК «Туркменгаз»).

Помимо этого, бизнесменам из ОАЭ, Грузии и Узбекистана были реализованы портландцемент, а также гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

За манатные средства предприниматели из Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму 780 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022