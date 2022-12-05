Главы Туркменистана, Азербайджана и Турции встретятся 13-14 декабря на туркменском побережье Каспия Встреча президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 13-14 декабря в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. Постановление, предусматривающее подготовку трехсторонней встречи, подписал на заседании правительства президент Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает Управлению делами аппарата президента Туркменистана совместно с МИД страны провести на высоком уровне трехсторонний саммит Туркменистан – Азербайджан – Турция в национальной туристической зоне "Аваза" 13-14 декабря 2022 года. Этот саммит по разным причинам откладывался с 2015 года. В последний раз стороны договорились встретиться в августе 2021 года на туркменском побережье Каспия. Однако в тот момент встреча была отложена по просьбе Эрдогана из-за масштабных природных пожаров в ряде турецких регионов. © TURKMENISTAN.RU, 2022