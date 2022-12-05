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05.12.22 08:25

Главы Туркменистана, Азербайджана и Турции встретятся 13-14 декабря на туркменском побережье Каспия

Встреча президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 13-14 декабря в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.

Постановление, предусматривающее подготовку трехсторонней встречи, подписал на заседании правительства президент Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает Управлению делами аппарата президента Туркменистана совместно с МИД страны провести на высоком уровне трехсторонний саммит Туркменистан – Азербайджан – Турция в национальной туристической зоне "Аваза" 13-14 декабря 2022 года.

Этот саммит по разным причинам откладывался с 2015 года. В последний раз стороны договорились встретиться в августе 2021 года на туркменском побережье Каспия. Однако в тот момент встреча была отложена по просьбе Эрдогана из-за масштабных природных пожаров в ряде турецких регионов.

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