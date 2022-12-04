В Туркменистане прошла публичная акция сожжения наркотиков и контрабандных сигарет

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В Туркменистане состоялась акция по уничтожению наркотических средств и контрабандных табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций, проведенных правоохранительными и военными ведомствами Туркменистана.

В акции приняли участие руководители парламента, правительства, члены Государственного совета безопасности, представители общественных организаций, сферы здравоохранения, СМИ и старейшины. Публичное уничтожение наркотических средств и контрабандных сигарет стало наглядной демонстрацией того, что Туркменистан выполняет свои международные обязательства в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков в свете проводимой в стране политики по пропаганде принципов здорового образа жизни.

Акции по сожжению наркотиков проводятся в Туркменистане два раза в год. Ее участникам имеют возможность собственноручно бросить наркотики и табачные изделия в топку специальных печей. Весь процесс сжигания контролируется сотрудниками туркменских силовых структур и уполномоченными экспертами.

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