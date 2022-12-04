Президент Туркменистана посетил с визитом Катар

­

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с визитом Катар, где провел переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и стал почетным гостем матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу Нидерланды – США.

По прибытии в столицу государства город Доху, глава Туркменистана проследовал на стадион «Халифа», где состоялась его встреча с эмиром Катара.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества. Стороны были едины во мнении, что нынешний визит туркменской делегации в Катар послужит дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Говоря о перспективах экономического и культурного сотрудничества, глава Туркменистана и эмир Катара подчеркнули значительный потенциал партнерства и взаимную готовность реализовать его на благо двух государств.

Затем президент Сердар Бердымухамедов посмотрел матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Нидерландов и США (3:1). После игры глава государства проследовал в Международный аэропорт города Доха и отбыл в Ашхабад.

© TURKMENISTAN.RU, 2022