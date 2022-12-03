Туркменская вышивка включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

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ЮНЕСКО включило искусство туркменской вышивки в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это произошло на 17-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в столице Марокко Рабате. Данная номинация была инициирована Туркменистаном в марте 2021 года как важная часть нематериального культурного наследия страны. Иран выступил соавтором номинации.

На полях сессии делегация Туркменистана провела презентацию о богатом искусстве туркменской вышивки. Представители оценочной комиссии межправительственного комитета ЮНЕСКО отметили особое влияние упомянутого элемента на жизнь и судьбу народов Туркменистана и Ирана.

На сайте ЮНЕСКО о туркменской вышивке сообщается, что «рукоделие в туркменском стиле – декоративно-прикладное искусство, используемое в национальной одежде людей всех полов и возрастов в Туркменистане и Иране.

Также в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества была включена многонациональная номинация «Шелководство и традиции производства шелка в ткачестве». Соавторами номинации стали Афганистан, Азербайджан, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Кроме того, была единогласно одобрена еще одна многонациональная номинация «Традиции пересказа анекдотов Ходжи Насреддина», соавторами которой выступили Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

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