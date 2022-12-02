В Туркменистане повысили акциз на алкоголь, табак и возрастной ценз для покупки сигарет

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В Туркменистане повысили акциз на производство и ввоз алкоголя, ввоз табачных изделий, а также возрастной ценз для покупки сигарет. Соответствующие законы о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий» опубликованы в местной печати.

Так, с 1 января 2023 года, ставка акциза на производимые в стране крепкие спиртные напитки увеличена с 53 до 61 процента, на произведенное в стране пиво – с 26 до 30 процентов, на импортное пиво – с 80 до 92 процентов и на ввозимые в Туркменистан табачные изделия – с 93 до 116 процентов.

Кроме того, теперь сигареты в Туркменистане будут продавать тем, кому исполнился 21 год. Раньше возрастной ценз составлял 18 лет. Эта норма вступает в силу со дня официального опубликования закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана».

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