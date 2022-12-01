В Ашхабаде состоялось заседание Туркменско-австрийской межправительственной комиссии ­ В Ашхабаде состоялось очередное заседание Туркменско-австрийской межправительственной комиссии, в котором приняли участие руководители и представители ряда государственных структур и частных компаний двух стран. На заседании были обсуждены вопросы расширения двустороннего взаимодействия в области энергетики, транспорта, логистики, строительства, переработки сельскохозяйственной продукции и здравоохранения. Особое внимание было уделено вопросам привлечения опыта и технологий австрийских компаний для создания промышленных и сервисных предприятий в Туркменистане, а также продвижении туркменской продукции на рынки Австрии и других стран Европейского союза. Участники встречи выразили уверенность, что новые договоренности, дос­тигнутые в ходе нынешнего заседания, а также прошедшего накануне двустороннего бизнес-форума, будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. © TURKMENISTAN.RU, 2022