|01.12.22 08:12
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Президент Туркменистана принял министра энергетики Ирана
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики Исламской Республики Иран Али Акбара Мехрабиана, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания двустороннего экономического сотрудничества.
Как отметил президент Сердар Бердымухамедов, Иран является крупным торгово-экономическим партнером Туркменистана, занимая одну из ведущих позиций в его внешнеторговом обороте.
На переговорах было подчеркнуто, что Туркменистан и Исламская Республика Иран обладают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим расположением, что создает благоприятные возможности для взаимодействия во внешнеэкономической сфере, в энергетическом и транспортно-транзитном секторах.
В этой связи стороны отметили необходимость выработки более эффективных механизмов партнерства для реализации его значительного потенциала.
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