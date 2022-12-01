Президент Туркменистана принял министра энергетики Ирана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра энергетики Исламской Республики Иран Али Акбара Мехрабиана, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания двустороннего экономического сотрудничества.

Как отметил президент Сердар Бердымухамедов, Иран является крупным торгово-экономическим партнером Туркменистана, занимая одну из ведущих позиций в его внешнеторговом обороте.

На переговорах было подчеркнуто, что Туркменистан и Исламская Республика Иран обладают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим расположением, что создает благоприятные возможности для взаимодействия во внешнеэкономической сфере, в энергетическом и транспортно-транзитном секторах.

В этой связи стороны отметили необходимость выработки более эффективных механизмов партнерства для реализации его значительного потенциала.

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