В Ашхабаде состоялся туркменско-австрийский бизнес-форум, организованный Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федеральной экономической палатой Австрийской Республики.

Для участия в нынешней встрече в турк­менскую столицу прибыла делегация в составе представителей государственных учреждений и частных компаний Австрии, специализирующихся в области машиностроения, образования, цифровизации и программного обеспечения.

С туркменской стороны в бизнес-форуме приняли участие представители ряда отраслевых министерств и ведомств, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Особое внимание участники встречи уделили проблемам увеличения объемов товарооборота, роста инвестиций и взаимодействию в сфере высоких технологий.

В рамках форума также состоялись встречи между представителями министерств, ведомств и частных компаний Туркменистана и Австрийской Республики, в ходе которых были подписаны документы о сотрудничестве.

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