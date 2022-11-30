Глава верхней палаты парламента Туркменистана завершил официальный визит в Республику Корея

В последний день официального визита в Республику Корея глава верхней палаты парламента Туркменистана - Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухамедов рассказал южнокорейскому лидеру о том, что Ашхабад продвигает новую философию международных отношений «Диалог – гарантия мира», базирующуюся на конкретных политических критериях, прагматизме и уставе ООН. Также Гурбангулы Бердымухамедов отметил деятельность форума «Республика Корея – Центральная Азия», нацеленного на укрепление безопасности и обеспечение мирного развития стран региона, подчеркнув, что Туркменистан в 2023 году будет председательствовать в данной структуре.

По завершении встречи председатель верхней палаты туркменского парламента встретился с представителями южнокорейского бизнеса. Выступая на встрече, он отметил, что несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, Туркменистану удалось сохранить устойчивые темпы экономического роста. По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, большую роль в привлечении зарубежных инвесторов играет национальная законодательная база, приведенная в соответствие с нормами международного права. Он подчеркнул, что в стране приняты эффективные законы в сфере налогообложения, инвестиций, частного предпринимательства и повышения стабильности финансовой системы Туркменистана. В качестве примера отмечалось, что на сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 13 проектов с участием корейских компаний на общую сумму свыше одиннадцати миллиардов долларов США.

По итогам встречи был подписан пакет двусторонних документов, нацеленных на развитие партнерства в сфере экономики между предпринимательскими и государственными структурами двух стран.

После этого Гурбангулы Бердымухамедов провел серию двусторонних встреч с главами крупных южнокорейских компаний. В ходе этих встреч были обсуждены возможности реализации совместных бизнес-проектов в градостроительной сфере, в области ТЭК и высоких технологий.

Завершив официальный визит в Республику Корея, председатель Халк Маслахаты Туркменистана отбыл на родину.

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