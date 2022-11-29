На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 38 сделок на 21 миллион 250 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели авиационный керосин, дизельное топливо, полипропилен и сжиженный газ (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, коммерсантам из Турции и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму 5 миллионов 506 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили техническую серу и нефтяной дорожный битум на 8 миллионов 480 тысяч манатов.

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