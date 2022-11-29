Руководители парламентов Туркменистана и Республики Корея подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана - Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с официальным визитом в Республике Корея, провел в Сеуле переговоры со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея (однопалатный парламент) Ким Джин Пхё.

В ходе встречи стороны подчеркнули важную роль парламентской дипломатии в поступательном развитии туркменско-корейских отношений. Особое внимание на переговорах стороны уделили вопросам реализации большого потенциала партнерства между законодательными органами двух стран и обмена опытом посредством проведения совместных мероприятий.

По мнению сторон, расширение сотрудничества в правовой сфере призвано содействовать упрочению двусторонних отношений на основе принципов равноправия, доверия и взаимоуважения.

По завершении встречи состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Халк Маслахаты Туркменистана и Национальной Ассамблеей Республики Корея.

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