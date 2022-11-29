В столице Туркменистана открылся международный форум, посвященный музыке народов мира

В Ашхабаде состоялось открытие международного фестиваля и конференции «Национальное песенно-музыкальное искусство в наследии народов мира». В работе форума, организованного туркменским министерством культуры, принимают участие певцы, музыканты, музыковеды, культурологи из Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, России, Турции и Узбекистана.

После церемонии открытия состоялся праздничный концерт, в котором прозвучали музыка и песни народов государств-участников форума.

Во второй половине состоялась научная конференция, посвященная проблемам изучения и популяризации песенно-музыкальной культуры народов мира.

Выступивший на конференции генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев высоко оценил значение нынешнего форума в изучении духовного наследия человечества. Он также рассказал о работе, проводимой ТЮРКСОЙ по популяризации культурного достояния тюркских народов. Особое внимание Раев уделил вопросам подготовки к празднованию в 2024 году 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также организации мероприятий в связи с объявлением древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира.

Вечером гости форума были приглашены в Главный академический драматический театр Туркменистана имени Великого Сапармурата Туркменбаши на спектакль «Звуки дутара».

В рамках международного фестиваля «Национальное песенно-музыкальное искусство в наследии народов мира» также состоятся творческие встречи. Музыканты дадут мастер-классы игры на традиционных национальных инструментах своих народов для учащихся Специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.

Кроме того, участники фестиваля выступят в киноконцертных центрах Ашхабада «Ватан» («Родина») и «Туркменистан», а также на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули.

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