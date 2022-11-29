Президент Туркменистана провел переговоры с генсеком ТЮРКСОЙ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султана Раева, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам традиционного партнерства в рамках ТЮРКСОЙ и отметили наличие благоприятных перспектив для дальнейшего углубления контактов по линии культуры, искусства, творческих обменов и проведения совместных мероприятий. В связи с этим были обсуждены темы – 30-летие ТЮРКСОЙ, которое будет отмечаться в следующем году, и празднование в 2024 году 300-летия великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил Постоянный совет ТЮРКСОЙ за решение объявить 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», а древний туркменский город Анау – культурной столицей тюркского мира.

Он отметил, что провозглашение 2024 года Годом Махтумкули Фраги является данью высокого уважения и почитания выдающегося поэта-гуманиста, воспевавшего в своих произведениях идеалы мира, дружбы и добра. Кроме того, объявление Анау культурной столицей тюркского мира предоставит городу широкие возможности продемонстрировать своё богатое историко-культурное наследие и туристический потенциал, а также послужит популяризации достопримечательностей Туркменистана в мире.

На переговорах было подчеркнуто, что эти события будут способствовать активизации межгосударственного сотрудничества в рамках ТЮРКСОЙ и содействовать дальнейшему развитию тюркской культуры.

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