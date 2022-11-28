Спикер верхней палаты Туркменистана проведет в Сеуле переговоры с руководством Республики Корея

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана - Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Сеул с официальным визитом. Перед вылетом в Международном аэропорту Ашхабада, в ходе беседы с пос­лом Республики Корея в Туркменистане Шин Сунг-чулем, экс-президент страны подчеркнул, что в рамках программы визита в Сеуле запланированы его встречи с президентом Республики Корея, спикером Национальной ассамблеи и рядом других политиков, призванные придать мощный импульс развитию межгосударственного диалога.

В международном аэропорту Сеула председателя Халк Маслахаты Туркменистана встретили руководитель Межпарламентской группы дружбы «Туркменистан –­ Республика Корея» Ли Дал-гон и другие официальные лица.

В ходе короткой беседы Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что партнерские связи с Республикой Корея, принимающей активное участие в реализации совместных проектов по строительству в Туркменистане крупных производственных комплексов, успешно развиваются благодаря политике «открытых дверей» Ашхабада.

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