|28.11.22 08:03
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Спикер верхней палаты Туркменистана проведет в Сеуле переговоры с руководством Республики Корея
Председатель верхней палаты парламента Туркменистана - Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Сеул с официальным визитом. Перед вылетом в Международном аэропорту Ашхабада, в ходе беседы с послом Республики Корея в Туркменистане Шин Сунг-чулем, экс-президент страны подчеркнул, что в рамках программы визита в Сеуле запланированы его встречи с президентом Республики Корея, спикером Национальной ассамблеи и рядом других политиков, призванные придать мощный импульс развитию межгосударственного диалога.
В международном аэропорту Сеула председателя Халк Маслахаты Туркменистана встретили руководитель Межпарламентской группы дружбы «Туркменистан – Республика Корея» Ли Дал-гон и другие официальные лица.
В ходе короткой беседы Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что партнерские связи с Республикой Корея, принимающей активное участие в реализации совместных проектов по строительству в Туркменистане крупных производственных комплексов, успешно развиваются благодаря политике «открытых дверей» Ашхабада.
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