В парижском Лувре прошла конференция, посвященная туркменскому памятнику Улуг-депе

Вице-премьер Туркменистана по вопросам культуры Мяхриджемал Маммедова, в рамках пребывания в служебной командировке в Париже, приняла участие в международной конференции «Улуг-Депе – крупный центр для изучения протоистории Центральной Азии», проведенной в Музее Лувр. Форум, в котором приняли участие около 500 ученых и сотрудников музеев, был посвящен результатам археологических раскопок на памятнике Улуг-Депе совместной французско-туркменской археологической миссии.

Туркменский вице-премьер также встретилась в Париже с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Рамиресом. В ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО. Маммедова сообщила, что в 2024 году Туркменистан будет праздновать 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта – Махтумкули Фраги, в связи с чем Туркменистан намерен номинировать данный юбилей для включения в список памятных дат, в праздновании которых ЮНЕСКО примет участие в 2024–2025 годах.

Кроме этого, представитель Туркменистана встретилась с руководством Музея Лувр и Национального музея азиатских искусств Франции «Гиме». В ходе этих встреч были обсуждены вопросы развития сотрудничества в музейном деле и возможности организации выставок в этих музеях туркменских артефактов.

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