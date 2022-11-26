В Ашхабаде состоялось заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – ЕС»

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Диалога по правам человека «Туркменистан – Евросоюз». Туркменистан на встрече представляли омбудсмен, руководители и представители ряда министерств и ведомств страны, в том числе, парламента, МИД, МВД.

От ЕС во встрече приняли участие представители Европейской службы внешних связей, посол Евросоюза в Туркменистане и руководители дипмиссий европейских стран, аккредитованных в стране.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в области прав человека и международного гуманитарного права. Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как развитие гражданского общества, верховенство закона, судебная реформа, а также развитие «зеленой» экономики, сотрудничество в области образования, здравоохранения, гендерного равенства, защита прав детей.

Туркменская сторона проинформировала европейских коллег о развитии взаимодействия Туркменистана в области прав человека со специализированными международными организациями, в том числе и в рамках выполнения международных конвенций в этой области. Стороны отметили целесообразность расширения сотрудничества Туркменистана и ЕС в рамках многосторонних форумов и международных организаций, а также обменялись мнениями по дальнейшей реализации совместных проектов.

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