Туркменистан готовится к проведению форума «Центральная Азия – Республика Корея» в Ашхабаде

Вопросы проведения в 2023 году в Ашхабаде 16-го заседания форума «Центральная Азия – Республика Корея» обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Республики Корея Пак Джин.

Стороны рассмотрели итоги состоявшегося в октябре текущего года в корейском городе Пусане форума сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея” и выразили уверенность, что 16-е заседание данного форума пройдет на высоком уровне в 2023 году в Ашхабаде.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства в этой связи заявил, что Ашхабад с чувством большой ответственности принимает председательство в форуме “Центральная Азия – Республика Корея” и в настоящее время активно готовится к проведению форума в Туркменистане в будущем году. В ходе переговоров министры также отметили актуальность развития двусторонних межпарламентских связей, а также взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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