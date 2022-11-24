В Ашхабаде открылась масштабная выставка работ патриарха туркменской живописи

Ярким событием культурной жизни Ашхабада стала персональная выставка Народного художника Туркменистана Аннадурды Алмамедова. В экспозиции, открытие которой приурочено к 85-летию патриарха национальной живописной школы, собрано более 200 полотен.

Среди представителей современного изобразительного искусства Туркменистана трудно найти более сильную и яркую личность, чем Аннадурды Алмамедов. Время не размывает его четкий авторский почерк, его работы безошибочно узнаваемы, а горные пейзажи и натюрморты с цветами стали условной визитной карточкой мастера.

Кажется, невозможно сосчитать всего количества пейзажей горных хребтов Кара-Кала и долины реки Сумбар, написанных художником за долгие годы своего творческого пути. Эта приверженность знакомым с детства местам и умение находить в привычных мотивах все новые и новые оттенки прекрасного во многом роднят авторское кредо Аннадурды с творчеством великого Махумкули Фраги, черпавшего свое вдохновение в сумбарских ландшафтах. Работа художника с оттенками красок очень похожа на тщательный подбор слов в творениях поэта, когда образ Родины через влюбленный взгляд на природу дарит бесконечное множество вариантов выразительных средств.

Даже если бы Аннадурды Алмамедов в своей работе не выходил за рамки деятельности живописца, ему этого вполне хватило бы, чтобы внести свое имя в неписаный реестр славы туркменского изобразительного искусства. Однако ничуть не меньшее значение для национальной культуры имеет его педагогическая деятельность. Особый дар педагога – не навязывать воспитанникам собственных творческих методов, а раскрывать индивидуальный потенциал каждого ученика. Все его последователи (а их десятки) сегодня с теплой благодарностью вспоминают уроки мастера, его чуткий, но при этом предельно требовательный подход к индивидуальным особенностям каждого воспитанника.

И в 85 лет день ото дня множатся написанные полотна, подрастают новые ученики... Продолжается жизнь: яркая и благодарная, такая, как на картинах Аннадурды Алмамедова.

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