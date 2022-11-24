В Туркменистане открылись Дни культуры Республики Таджикистан

В Государственном культурном центре Туркменистана в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан. ­Инициированная президентами двух дружест­венных стран, эта масштабная культурная акция призвана стать важным вкладом в развитие туркменско-таджикского межгосударственного диалога.

В открытии Дней таджикской культуры приняли участие руководители этой сферы двух стран, деятели культуры, представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, СМИ, жители и гости Ашхабада.

С приветствием к участникам и гостям форума обратились руководители министерств культуры Туркменистана и Таджикистана, подчеркнувшие значение нынешней акции, призванной стать важным событием в развитии культурного сотрудничества и дружбы народов двух государств.

Затем состоялся концерт мастеров искусств Таджикистана, в программу которого вошли таджикская народная музыка, танцы, а также современные эстрадные песни и танцевальные композиции. Бурными аплодисментами встретили зрители исполнение туркменских песен таджикскими артистами.

В рамках Дней таджикской культуры в столице Туркменистана также запланирована выставка произведений современных художников, мастеров народных промыслов и издательской продукции Таджикистана. Кроме того, в киноцентре «Ашхабад» намечена встреча кинематографистов двух стран и показы фильмов, созданных в Таджикистане за последние годы, а в киноконцертном центре «Ватан» («Родина») состоится концерт таджикских артистов.

Торжественная церемония зак­рытия Дней культуры Таджикис­тана пройдет в Марыйском велаяте (области). Здесь, на сцене Государственного драматического театра имени Кемине, мастера искусств Туркменистана и Таджикистана дадут концерт дружбы.

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